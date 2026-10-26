Fon soygunu, anketler ve kopuş… Yandaş yazardan 'şimdiye kadar böylesini hiç görmedik' çıkışı

AKP içerisinde fon soygunu, parti tabanında yaşanan kopuş tartışmasıyla birlikte ele alınmaya devam ediyor.

Yandaş Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, “Fon krizi AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi hayatının en büyük sınamalarından biri. Hatırlı kişilere uzanan milyarlık vurgunlar, akrabalık ve çıkar ilişkileri tabanda büyük hayal kırıklığı yaşattı. Sessiz ve derin tepki, anketlere de yansıdı” dedi.

“Kararsızım”, “oy kullanmayacağım” ve “fikrim yok” diyenlerin oranının bir ayda 8 puan artışla, yüzde 38'e yükseldiğini belirten Selek, “Bu rakam, kararsızlar dağıtılmamış hâliyle ilk iki partinin oy oranından fazla. Fon işi herkesin moralini bozdu. Bilhassa muhafazakârların. Sosyal medyaya ve hükûmete yakın medya organlarında çıkan haberlerin altındaki yorumlara bakın. Çok şey anlatıyor. Şimdiye kadar böylesini hiç görmedik” ifadesini kullandı.

Selek, bu durumun bir küskünlük mü yoksa kalıcı bir kopuş mu olacağının yanıtını "helalleşme" ve "hesaplaşmanın" ölçeğinin belirleyeceğini dile getirdi.

AKP’li Şamil Tayyar da bir geçtiğimiz hafta anket sonucu paylaşmış, “Oy kaybını yüzde 6 civarında gösteren çok özel bir anketin külliyeye sunulduğunu biliyorum. Bu araştırma saha gözlemlerime daha yakın geliyor. Sonuçta oran tartışılabilir ama fon krizinin AK Parti’de oy kaybına yol açtığı ortada” demişti.

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