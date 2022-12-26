Erdoğan'ın 'gizli' İmamoğlu toplantısına bir bakan da katılmış

Halktv'den İsmail Saymaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu kararından bir gün önce havalimanında olası karara ilişkin toplantı yaptığını, bu toplantıya bir bakanın da katıldığı yazdı.

Saymaz, Kim bu bakan? Görevi gereği İmamoğlu Davası ile ilintili midir? Sorularıma yanıt bekliyorum" dedi.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla iki yıl yedi ay hapse çarptırıldığı 14 Aralık’tan bir gün önce Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde kritik bir toplantı yapılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile seçim kampanyasından sorumlu olan Prof. Ertan Aydın’ın katıldığı bu toplantıda, İmamoğlu Davası’ndan çıkacak kararın AK Parti’yi nasıl etkileyeceği tartışılmıştı.

Aydın, verilecek cezanın AK Parti aleyhine olacağını söylemişti. Erdoğan, “Niye aleyhimize olsun? Ben de geçmişte ceza aldım. Herkes alabilir” şeklinde karşılık vermişti.

Beştepe’den üç gündür yanıt yok.

AK Parti suskun.

Bu arada, Beştepe’nin İmamoğlu zirvesine ilişkin yeni bilgiler elime ulaştı. O gün Esenboğa Havalimanı’ndan bulunan bir yetkili şu bilgileri verdi:

“Yazınız doğru. Erdoğan, basın toplantısından sonra genelde yürüyerek, hemen uçağa geçer. Ancak bu kez basın toplantısından sonra toplantı odasına geçti. Uçak bir saat geç kalktı.”

İmamoğlu Zirvesi’ne bir bakanın katıldığını öğrendim.

Kim bu bakan?

Görevi gereği İmamoğlu Davası ile ilintili midir?

Sorularıma yanıt bekliyorum.

Türk Ceza Kanunu’nun iki mimarından biri olan Prof. Dr. İzzet Özgenç, şöyle diyor:

“Sn. Cumhurbaşkanı’nın İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen malum dava ile ilgili olarak karar tarihinden bir gün önce bazı kişilerle bir araya gelerek, özel görüşme yaptığı konusundaki haber doğru ise bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakımından utanç vericidir.”

İmamoğlu Davası’nda siyasi müdahalenin kanıtı niteliğindeki bu utanç verici toplantının üzeri örtülemez."