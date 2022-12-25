Süleymancılar'dan şikayetçilere yeni tehdit: 'Sakın ifade vermeyin'

Süleymancılar Cemaati yönetimindeki “Fazilet Emlak ve Fazilet Yapı” şirketi ile birçok isme yönelik; dini duyguları istismar ederek nitelikli dolandırıcılık, tehdit ve şantaj suçlarından haklarında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma başlatıldığı gündeme gelmişti.

Konut satışı adı altında dolandırılan mağdurlardan T.A.’nın şikayetiyle başlatılan soruşturmalarda cemaat lideri ‘Alihan Kuriş’in de yer aldığı haberler için cemaat kanadından ‘Haberleri kaldırın’ tehdidi gelmişti.

‘Sakın ifade vermeyin’ diye tehdit ettiler

Olaya ilişkin haberlerimiz sonrası başka mağdurlar da ilgili savcılıklara dilekçe vererek şikayette bulunmuş ve olaylara ilişkin detaylar da basında gündem olmuştu. Şikayetçi yeni mağdurların savcılığa “Bu kişiler bizi de dolandırdı. Müşteki veya Tanık sıfatıyla dosyaya katılmak ve makamınız tarafından celp edilerek dinlenmek istiyoruz. Biz de mağduruz. Şikayetçiyiz” şeklinde beyan verdikleri, ancak yine Süleymancı yöneticiler tarafından kendilerine yönelik ifade vermemeleri yönünde telefonla aranarak tehdit edildikleri ortaya çıktı.

‘Dosyada taraf olmayın’ demişler

Savcılığa giderek şikayetçi olan yeni mağdurları telefonla arayan Fazilet Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yetkilisi olan ve daha öncede resmi belgede sahtecilik ile nitelikli dolandırıcılık suçundan uzun yıllar cezaevinde tutuklu bulunan Seyfettin Çifçi isimli kişinin kendilerine yönelik aleyhte ifade verilmemesi konusunda tehditlerde bulunduğu ve dosyada taraf olmasınlar diye uyarıda bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Erişimi önlemek için dosyaya ‘Gizlilik kararı verilsin’ talebinde bulunuldu

Şikayetçileri ve başkaca ortaya çıkacak mağdurların ifadelerine ulaşabilen ve bu yönde kendilerinin aleyhinde ifade verilmemesine yönelik tehditlerde bulunan şüphelilerin dosyaya erişimini önlemek amaçlı şikayetçi T.A. tarafından ilgili savcılığa dilekçe verildiği ve dosyaya erişimi önlemek için ‘Gizlilik kararı verilsin’ talebinde bulunulduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Kamuoyunda kendilerini ‘Süleymanlılar’ olarak tanıtan Süleymancılar Cemaati yöneticilerinin yönetiminde bulunan “Fazilet Yapı ve Fazilet Emlak” firması ve aralarında cemaat lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu birçok isim hakkında; "dini duyguları istismar ederek nitelikli dolandırıcılık", "tehdit ve şantaj" gibi suçlardan iki ayrı suç duyurusunda bulunulmuş, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Konut satın alan ve ödemesini de peşin yaptıkları halde dolandırılan mağdurlardan T.A.’nın şikayetiyle başlatılan soruşturmalar nezdindeki tüm detaylar kamuoyunda basına yansımış ve bu haberlerin kaldırılması için de tehdit ettikleri gündeme gelmişti.

Sonrasında Fazilet Yapı şirketi hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dilekçe vererek şikayetçi olan kişi sayısının arttığı öğrenilmişti.