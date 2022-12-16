Süleymancılar'a dolandırıcılık soruşturmasında yeni gelişme: Şikayetçi sayısı arttı

Kendilerini ‘Süleymanlılar’ olarak tanıtan ve sürekli skandal olaylarla gündeme gelen Süleymancılar Cemaati yönetimindeki "Fazilet Emlak ve Fazilet Yapı" şirketi ile birçok isme yönelik; "dini duyguları istismar ederek nitelikli dolandırıcılık, tehdit ve şantaj" suçlarından haklarında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma başlatılmıştı.

Mağdurların sayısı artmaya başladı

Konut satın alan ve ödemesini de peşin yaptıkları halde dolandırılan mağdurlardan T.A.’nın şikayetiyle başlatılan soruşturmalarda cemaat lideri Alihan Kuriş (Ali Erhan Kuriş) isminin yer aldığı haberlere, cemaat kanadından haberleri ‘Kaldırın’ tehdidi gelmişti. Yayınladığımız haberler sonrası savcılığa yeni mağdurların da dilekçe vererek “Bu kişiler bizi de dolandırdı. Müşteki ve Tanık sıfatıyla dosyaya katılmak ve makamınız tarafından dinlenmek istiyoruz. Biz de mağduruz. Şikayetçiyiz” diyerek beyanda bulundukları ortaya çıktı.

'Aynı usül ve yöntemlerle dolandırıldım'

Haberimizi okuduktan sonra “aynı yöntemlerle bende dolandırıldım” diye dilekçe vererek şikayetçi olan bir mağdurun verdiği dilekçede, “Savcılık makamınca yürütülen dosyada ismi geçen Fazilet Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firması ve yetkililerinden benim de şikayetim devam etmektedir. Ben de bu firma yetkilileri tarafından dolandırılarak mağdur edildim ve mağduriyetim halen de devam etmektedir. Basın da ve gazetelerde T.A. isimli mağdurun haberlerini okudum. Anlatılanların tamamının doğru ve gerçekçi olduğunu ben de biliyorum. Çünkü aynı usul ve yöntemlerle ve hem de zincirleme şekliyle ben de bu kişilerce dolandırıldım. İşbu dosyada kurumunuzun ve makamınızın çağrısı üzerine ifade vermek üzere hazırım. Çünkü konu ile ilgili söyleyeceklerim ve sunacağım belgelerle şüphelilerin ilgili suç ve suçları işlediklerinin sabit olduğu tarafınızdan zaten tespit edilebilecektir. Tarafımın şahit veya mağdur olarak dosyaya eklenmesini arz ile talep ediyorum. Tarafınızca gereğinin yapılması için saygılarımla arz ederim” şeklinde, beyan verdiği öğrenildi.

'Bilgim olmadan üzerime şirket açıp birçok usulsüz işlere imza atmışlar’

Yine dilekçe vererek şikayetçi olan bir diğer mağdurun dilekçesinde ise, ”Savcılığınızda yürütülen dosyada müşteki sıfatıyla katılan olmak istiyorum. Şöyle ki, Fazilet Yap Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yöneticileri tarafından bende mağdur edildim. Kendileri şahsımdan imza alarak bu şirketi üzerime yapmış ve tüm şirket yetkilerini de kötüye kullanmışlardır. Yaşanan bu olayda ben aslında vekâlet vermedim. Bana söylenen ÜMRANİYE AS YAPI ve ÜMRANİYE KG İNŞAAT isimli firmalara komisyon bedeli karşılığında arsa toplama usulüyle takibi yapacağım söylendi. Bende emekli ve başka hiçbir geliri olmayan biri olarak ve dini duygularım da kullanılarak manevi anlamda kendilerine inandım ve yaptıkları teklifi de kabul etmek zorunda kaldım. Ancak, bu süreçte şirket yöneticileri tarafından ticaret maksatlı olmayan tutum ve davranışlar ve özelliklede mağdur edildiği ve haklarını almak istedikleri için şirketin Ümraniye'de bulunan ofislerine gelmek zorunda kalan mağdurların düştüğü durumları gördükten sonra kendileri ile vicdani olarak birlikte çalışmamam gerektiğine inandım. Hemen kendilerine ayrılmak istediğimi beyan ettim. Kendileri de şahsıma yine bir imza attırarak sözde ilişiğimi kesmişlerdi. Oysaki sonralardan öğrendiğim kadarıyla şahsım adına şirket devri yapılmış, hemen akabinde de sermaye artırımına gidilmiş ve birde üstüne resmi gazetede "alacaklılara çağrı daveti" amaçlı ilan vermişler. Benim bu yapılan eylemlerin hiçbirinden kesinlikle haberim yoktur. (Haberim henüz yeni oldu.) Daha sonraları da bu kişiler tarafından dolandırılan kişilerce haklarında açılan davaların olduğunu da duydum. Özelliklede son zamanlarda çevremizde ve basında çıkan haberlerden vahim bu durumları da öğrendim. Bende bu anlamda mağdurum. Bu kişiler şahsımı ve benden aldıkları imza ile birçok sözleşme yaptıklarını ve bu yetki ile birçok taahhütte bulunduklarını ve bu şekilde de bir sürü insanı dolandırdıklarını öğrendim. Özellikle de Hamza Hatipoğlu, Selim Cifçi, Seyfettin Çifçi ve Hava Nihal Cifçi bu işleri yapmıştır. Atmış olduğum bu imzalar nedeniyle başıma neler geleceğini bilemiyorum. Haklarında açılan bu soruşturmada müşteki sıfatıyla makamınızca celp edilerek dinlenmek istiyorum. Şikayetçiyim” diyerek, şikayette bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Ne olmuştu?

Kamuoyunda kendilerini ‘Süleymancılar’ olarak tanıtan Süleymancılar Cemaati yöneticilerinin yönetiminde bulunan “Fazilet Yapı ve Fazilet Emlak” firması ve aralarında cemaat lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu birçok isim hakkında; "dini duyguları istismar ederek nitelikli dolandırıcılık", "tehdit ve şantaj" gibi suçlardan iki ayrı suç duyurusunda bulunulmuş, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Konut satın alan ve ödemesini de peşin yaptıkları halde dolandırılan mağdurlardan T.A.’nın şikayetiyle başlatılan soruşturmalar nezdindeki tüm detaylar kamuoyunda basına yansımış ve bu haberlerin kaldırılması için de tehdit ettikleri gündeme gelmişti.