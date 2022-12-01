Süleymancılar'dan tehdit: 'Haberi kaldırtmazsan...'

Kamuoyunda kendilerini ‘Süleymancılar’ olarak tanıtan Süleymancılar Cemaati yöneticilerinin yönetiminde bulunan “Fazilet Yapı ve Fazilet Emlak” firması ve aralarında cemaat lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu birçok isim hakkında; "dini duyguları istismar ederek nitelikli dolandırıcılık", "tehdit ve şantaj" gibi suçlardan iki ayrı suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suç duyurusuna ilişkin yayınladığımız haberin ardından, olaya ilişkin soL'a demeç veren şikayetçi T.A.'ya, haberin kaldırıltılması yönünde tehditte bulunulduğu öğrenildi.

‘Haberleri kaldırtmazsan sana ödemeni iade etmeyeceğiz’

Fazilet Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti firmasından topraktan satış şekli ile konut satın alan ancak dolandırıldığı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Şikayetçi T.A. tarafından yapılan basın açıklamasına, cemaat üzerinden tehdit geldi.

Kendisini cemaatin lideri Alihan Kuriş’in yardımcısı olarak tanıtan H.H.’nin şikayetçi T.A.’ya “Haberleri kaldırtmazsan sana ödemeni iade etmeyeceğiz” dediği iddia edildi.

T.A., yaşananlar üzerine kendisine tehdit ve şantaj yapıldığı iddiasıyla ilgili savcılıklara dilekçe verdiğini açıkladı.

T.A., şikayet dilekçesinde, cemaat lideri Alihan Kuriş’in yardımcısı olduğunu söyleyen H.H.'nin ”Alihan’ı ne diye söylüyorsun, sen bir daha onun adını ağzına al bak ne oluyor” diyerek, kendisini tehdit ettiğini söyledi.

T.A.’nın verdiği dilekçede, H.H.'nin kendisine Alzheimer hastası olduğunu ve bu nedenle kendisine gayri veya hukuki hiçbir yaptırımın uygulanamayacağını belirterek ”Olan sana olur” dediği iddia edildi.

'Bir muskalık canın var'

Kendisi gibi mağdurların da hakkını savunmak için mücadele verdiğini söyleyen şikayetçi T.A., polisi arayacağını söylemesi üzerine, kendisini tehdit eden H.H.'nin kaçmaya başladığını aktardı. T.A., ifadesinde H.H.'nin kaçarken kendisine dönüp "Bir muskalık canın var" dediğini ileri sürdü.