Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl harcadığı para belli oldu...

Cumhurbaşkanlığı 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'na göre, 2020 yılı Bütçesiyle Cumhurbaşkanlığına 3 milyar 152 milyon 937 bin TL başlangıç ödeneği tahsis edildi. Sayıştay'a göre Saray günlük 7,9 milyon TL harcadı.

2 milyardan fazla zarar

2020 yılında Cumhurbaşkanlığı’nın geliri 95 milyon 632 bin 368 TL olurken, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imza attığı harcama toplamı 2020 yılında 2 milyar 872 milyon 745 bin 56 TL oldu.

Sayıştay'ın "olumsuz faaliyet" dediği kamu zararı 2 milyar 800 milyon 541 bin 982 TL'yi buldu.

Rapora göre en yüksek harcama ise "mal ve hizmet alım giderleri" oldu.