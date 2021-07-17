Erdoğan'dan örtülü ödenek harcamasında rekor

Meclis Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, örtülü ödenek harcamalarında yaşanan artışa dikkat çekerek örtülü ödeneğin merkezi yönetim bütçesi için büyük bir karadelik haline geldiğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte örtülü ödenek harcamalarında yıldan yıla büyük bir artış yaşandığını dile getiren Tutdere, "Gizli hizmet giderleri ödeneği, yani örtülü ödenek harcamaları her geçen yıl katlanarak artmaktadır. Örtülü ödenek harcamaları AKP’nin ilk bütçesini yaptığı 2003 yılında 98,3 milyon lira iken bu rakam 2020 yılında 2 milyar, 2021 yılının ilk yarısında ise 1 milyar 348 milyon lira olarak gerçekleşti. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği günden bu yana örtülü ödenek harcamaları katlanarak artmış durumda" dedi.

6 ayda 1 milyar 348 milyon lira harcandı

Gizli hizmet giderlerini yönetme ve harcama yetkisinin sadece Erdoğan’da olduğunu anımsatan Tutdere, "Örtülü ödenekten 2021 yılının Ocak ayında 267 milyon lira, Şubat ayında 89 milyon lira, Mart ayında 371 milyon lira, Nisan ayında ise 52 milyon lira harcandı. Haziran ayında ise bu rakam rekor kırarak 463,7 milyon liraya dayandı" şeklinde konuştu.

Tutdere, "AKP döneminde katlanarak artan bu bütçenin hesabı sorulamıyor, nereye harcandığı bilinmiyor ve denetime tabi tutulmuyor. Her şeyde olduğu gibi bu bütçenin kullanımı da tek adamın yetkisi ve kontrolü altında" dedi.

'Cumhurbaşkanlığı harcamaları tasarruftan muaf tutulamaz'

Öte yandan Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan "Kamuda Tasarruf Genelgesi"yle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Tutdere, "Yayımlanan genelgede Şahsım Hükümeti’nin harcamaları tasarruftan muaf sayılmış, genelgeyle adeta 'Ben hariç herkes tasarruf edecek' denilmiştir. Bütçenin adeta karadeliği haline gelen Cumhurbaşkanlığı harcamalarının tasarruftan muaf tutulması hiçbir şekilde kabul edilmez, mantıkla açıklanamaz. Bütçenin karadeliğini kapatalım, ülkemizin öz kaynaklarını Şahsım Hükümeti’ni değil yurttaşlarımıza aktaralım" diye konuştu..

Tutdere ayrıca "Denetimden uzak ve nereye harcandığı bilinmeyen bu bütçe maalesef merkezi yönetim bütçesi içinde büyük bir karadelik haline gelmiştir. Örtülü ödenekten kimlere ödeme yapıldığı ve nerelerinin finanse edildiği kamuoyuna açıklanmalıdır" diyerek örtülü ödenek harcamalarının sınırlandırılması gerektiğini savundu.