Bütçede açık büyüdü: Haziran'da 25 milyar TL oldu

Haziran 2020'de 19,4 milyar TL olan merkezi yönetim bütçe açığı, Haziran 2021'de 25 milyar TL oldu. 2020 yılının ilk yarısında 109,5 milyar TL olan açık, 2021'in aynı döneminde 32,5 milyar TL'ye geriledi. Vergi gelirlerindeki artış dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayı ve Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri şöyle:

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Haziran ayında 19,7 milyar TL açık vermiş iken 2021 yılı Haziran ayında 25 milyar TL açık verdi.

2020 yılı Haziran ayında 13,1 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Haziran ayında 15,6 milyar TL faiz dışı açık verildi.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 109,5 milyar TL açık veren merkezi yönetim bütçesi 2021 yılının ilk yarısında 32,5 milyar TL açık verdi.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 38,2 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılının ilk yarısında 58,3 milyar TL faiz dışı fazla verildi.