'Erdoğan'ın fetvacısı' Hayrettin Karaman kamuda görevliymiş!

En son Alevi yurttaşlara yönelik ayrımcı söylemleriyle bir kere daha gündeme gelen Hayrettin Karaman'ın kamuya ait Vakıf Katılım Danışma Komitesi Başkanı olduğu ortaya çıktı. Konuyu kamuoyuna yansıtan Gazeteci Barış Terkoğlu, olayın "sapkın-provokatif fetva" sözleri ile geçiştirilemeyeceğini söyledi.

Yeni Şafak yazarı ve "İslam Hukuku Profesörü" kendisine ait internet sitesinde, “Alevi ile evlenilir mi” başlığı altında “Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile Sünni bir kız evlenemez” demişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “fetvacısı” olarak bilinen Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman hakkında Gazeteci Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alevi yurttaşlarımızı hedef alan fetvanın sahibi Hayrettin Karaman halen Vakıf Katılım Danışma Komitesi Başkanı görünüyor. Bu olay "sapkın-provokatif fetva" diyerek geçiştirilemez. Karaman'a bu kurum ne danışıyor? Hangi mezheplere kredi verilmeyeceğini mi?" dedi.