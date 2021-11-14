Erdoğan'ın fetvacısı Hayrettin Karaman: Kadınların topluluk içinde dans etmeleri caiz değildir

"Alevi ile evlenilmez” diyen Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman köşesinde düğünde oynamanın “caiz” olmadığını söyledi.

Karaman, “Bayanlar arasında kına gecesi yapıp müzik ile eğlenmekte bir sakınca var mıdır?” sorusuna “Edep dâhilinde olursa böyle bir eğlence mubahtır, sakınca yoktur” şeklinde cevap verdi.

Karaman kendisine gelen “Düğünde oynama gibi bir durum olmadan gelenlerin düğün salonunda masalarda yemeklerini yiyip oturduğu bir düğünde erkek ve kadınların aynı salonu paylaşması mahzurlu mudur” sorusuna da yanıt verdi.

Kadınların topluluk içinde dans etmelerinin “caiz” olmadığını öne süren Karaman, şunları söyledi:

“Bu durum umûmî belvâ halini almıştır; yani terki zorlaşmış genel bir uygulama haline gelmiştir; bu sebeple sakınca yoktur. Kadınların veya kadınlarla erkeklerin birlikte, topluluk içinde dans etmeleri veya başkaca oynamaları caiz değildir.

Hayrettin Karaman’ın geçtiğimi haftalarda "Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile sünni bir kız evlenemez." şeklinde bir ifade kullanmıştı.