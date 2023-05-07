'Erdoğan'ın ezeli düşmanı olan Kürtler seçimin ardından da karar verici olacak'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "terörist ilan edilen Kürt siyasetçilerin" Erdoğan'ı devirmek adına muhalefetin bir parçası haline geldiğini belirten Bloomberg, seçimlerin ardından da "an itibariyle askıya alınmış olan Meclis'te" önemli bir yasama gücü haline gelebileceği yorumunda bulundu.

Erdoğan'a karşı HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklediği hatırlatılan haberde, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetme olasılığı gibi AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın da Meclis'te çoğunluğu kaybetme tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

'Kürtler seçimlerin ardından Meclis'te de belirleyici olabilir'

Bloomberg'e demeç veren Eurasia Group'un Avrupa Direktörü Emre Peker, "Muhalefet, yalnızca Kürt yanlısı Yeşil Sol Parti'nin ve onların bulunduğu solcu ittifakın desteğiyle seçimlerin ardından yasama organında belirleyici olabilir. Kürt seçmenler de Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığında kilit rol oynayacak" yorumunda bulundu.

Anayasayı değiştirmek, bütçeyi onaylamak veya milletvekillerinin veya bakanların mahkemede olası yargılanmasının önünü açmak gibi kritik yasama kararlarının alınması için "Millet İttifakı'nın Kürt yanlısı bloğun desteğine ihtiyacı olduğu" ifade edilen analizde, "Erdoğan açısından tehdit, Kürt seçmenlerin dört yıl önce düzenlenen belediye seçimlerinde muhalefeti desteklemesine ve Türkiye'nin en büyük iki şehrinde hükümet yanlısı adayların aleyhine bir sonuç çıkmasına yardımcı olduklarında oynadıkları role yeniden soyunmaları olacak" denildi.

Demirtaş'ın 'Meclis içinde sorunlarımızı çözeceğiz' açıklaması

Öte yandan haberde, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK ile süregelen çatışmayı sona erdirme sözü hatırlatılarak, Demirtaş'ın "Meclis içinde sorunlarımızı çözeceğiz ve büyük çaplı toplumsal barışı mutlaka sağlayacağız" sözlerine yer verildi.