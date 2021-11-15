'Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektikleri' için tutuklanan çifte ziyaretçi izni verildi

İsrail Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir İsrail temsilcisinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evini fotoğrafladığı için tutuklanan iki İsrail vatandaşını ziyaret etme izni aldığını söyledi.

Bakanlık, "Son birkaç gündeki yoğun diplomatik faaliyetin ardından bugün Natalie ve Mordi Oknin'e konsolosluk temsilcisinin ziyareti için izin alındı" dedi.

Bakanlık, ziyaret tarihinin belirlendiğini söyledi.

İsrailli evli bir çift, turist olarak geldikleri İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektikten sonra casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. Çiftin WhatsApp'taki aile grubuna "ne güzel bir ev" başlığıyla fotoğrafı gönderdikleri bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, çiftin istihbarat için çalıştığı yönündeki suçlamaları kesin bir dille redderken İsrail basınında Türkiye'ye karşı turizm boykotu çağrıları yükselmeye başladı.