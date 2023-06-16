Erdoğan'ın eski metin yazarı: Türkiye'nin en önemli üçüncü sorunu Kürt sorunu

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Aydın Ünal, bugün kaleme aldığı yazısında "Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin toplumsal uzlaşı ve Kürt sorunu olduğunu" ifade etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AKP eski Ankara milletvekili de olan Ünal, "5 mesele: Toplumsal uzlaşma ve Kürtler" başlıklı yazısında "Türkler ve Kürtlerin tarih boyunca omuz omuza ilerlediğini, aynı kaderi paylaştığını, Kudüs’ün fethinden Çanakkale savunmasına, İstiklal Savaşı’na kadar hep birlikte olunduğunu ve Cumhuriyet'i beraber kurduklarını" yazdı.

"Türkiye’nin en büyük 5 sorunundan üçüncüsü kanaatimce toplumsal uzlaşma ve Kürt sorunudur." değerlendirmesini yapan Ünal, "Türkiye bunu çözebilirse, ekonomik, sosyal ve siyasal olarak çok daha ileri bir noktaya ulaşacak, bölgesel güç olmasının önündeki büyük bir engel kalkmış olacaktır" dedi.

Ünal, "Erdoğan ile geçen 21 senede Kürtlerin şikayetlerinin çoğunlukla giderildiğini" de iddia etti.