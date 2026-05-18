Erdoğan'ın enflasyon bilmecesi: TOBB'da destek istedi, kabinede 'vahşi kapitalizm' dedi, savaşı bahane edip halktan sabır bekledi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği etkinlikte ardından kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Burada patronlara seslenen Erdoğan, enflasyonun ana etmenlerinden birinin sermayenin kâr hırsı olduğunu görmezden gelerek "enflasyonla mücadele" için özel sektörden destek istedi.

Fiyat artışlarının kaynağında "fırsatçıların" yer aldığını iddia eden Erdoğan, çözüm için yine sabır istedi. Erdoğan şunları kaydetti:

Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere Avrupa’nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken, bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri, girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşların cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Piyasada fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sizlerden de bu konuda destek beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum.

Erdoğan, TOBB'daki etkinliğin ardından 2 saat süren kabine toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, bu defa enflasyonun savaş yüzünden yükseldiğini söyledi. Birkaç saat önce patronlardan destek isteyen Erdoğan, bu kez "vahşi kapitalizm"den yakındı:

Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarla başlayan krizin artçı sarsıntıları birçok alanda devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında dengenin hâlen sağlanamadığı, enflasyonun dünyanın pek çok ülkesinde tırmanışa geçtiği, tedarik zincirlerindeki kırılmaların henüz tamir edilemediği, Hürmüz'deki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız.

Bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor. Meselenin daha vahim yanı ise bu atmosferin küresel düzeyde tüfeyli ekonomisi üretmesi daha çok spekülasyona ve manipülasyona dayalı rant sistemi oluşturmasıdır. Bir avuç vahşi kapitalist milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasp ederek palazlanmaktadır.