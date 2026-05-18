BİSAM: Dört kişilik bir ailenin insanca yaşam bedeli 114 bin lirayı aştı

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Mayıs ayına ait Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

TÜİK’in zincir marketlerdeki güncel internet fiyatları ile BİSAM Beslenme Kalıbı esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık minimum gıda harcaması, yani açlık sınırı 34 bin 808 lira oldu.

Aynı ailenin kira, eğitim, ulaşım, sağlık, ısınma gibi en temel insani gereksinimlerini karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 114 bin 348 lira olarak gerçekleşti.

Mutfaktaki günlük zorunlu harcama 1160 lira

Rapora göre, dört kişilik bir hanenin sadece sağlıklı beslenebilmesi için her gün en az 1160 lira harcaması gerekiyor. Bu günlük bütçe içinde aslan payını, 380,1 liralık tutarla ve yüzde 32,8’lik oranla süt ve süt ürünleri alıyor.

Hanedeki 15-18 yaş arası bir gencin aylık gıda maliyeti 9 bin 747 lira ile zirveye çıkarken, yetişkin bir erkeğin sağlıklı beslenmesi 9 bin 488 lirayı, yetişkin bir kadınınki ise 9 bin 83 lirayı buluyor. 4-6 yaş arası bir çocuğun sadece gıda tüketimi ise aylık 6 bin 489 lira harcamayı zorunlu kılıyor.

TÜİK veri akışını durdurunca yeni sistem geliştirildi

BİSAM bu ay itibariyle zincir marketlerin anlık dijital raf fiyatlarını normalize ederek topladığı yeni bir ölçüm modeline geçiş yaptı.

TÜİK’in 2022 yılı Mayıs ayından itibaren madde fiyatlarını açıklamayı bırakması üzerine tamamen piyasa fiyatlarını dijital bir sisteme geçildiği ifade edildi.

BİSAM, yeni veri sisteminin sadece un, yağ ve şeker gibi temel gıdaları değil, zihinsel ve fiziksel gelişimi destekleyen tüm ürün gruplarını kapsadığı belirtilerek "Hedef, 'hayatta kalma maliyetini' değil, 'insanca ve sağlıklı yaşam maliyetini' ölçmektir" dedi.