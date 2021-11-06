Erdoğan'ın diplomasına ilişkin davada karar

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması olup olmadığına ilişkin tartışmalar sürerken, konuya ilişkin açılan davada karar verildi.
HKP avukatları, 10 Haziran 2021’de Erdoğan’ın diplomasıyla Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na başvuruda bulundu. Başvuru sonrası toplanan kurul “özel hayatın gizliliği” iddiasıyla talebi reddetti.
Bunun üzerine söz konusu kararın iptali için mahkemeye başvuruda bulunuldu.
Ankara 9. İdare Mahkemesi, HKP’nin davayı açma ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle başvuruyu jet hızıyla reddetti.