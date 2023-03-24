Erdoğan'ın diploması için YÖK'e dilekçe verildi: 'Varsa paylaşılsın'

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir milletvekili Aytun Çıray, eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasıyla ilgili açıklamaları üzerine YÖK'e dilekçe verdi.

Çıray, dilekçesinde Erdoğan'ın yükseköğrenim yaptığını gösteren bir üniversite diplomasına sahip bulunup bulunmadığı hususunun ve varsa diploma örneğinin kamuoyuyla paylaşılmak suretiyle kendisine bildirilmesini istedi.

Aytun Çıray, YÖK’e verdiği dilekçede şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere, 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 14.05.2023 tarihinde yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101’inci maddesi uyarınca, ‘Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir’. AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da 21.03.2023 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu’na cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunmuştur.

Ancak 11 Aralık 2007-11 Aralık 2011 tarihleri arasında Kurul’unuzun başkanlığı görevini yürütmüş bulunan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın, KRT TV'de yayınlanan bir programda gazeteci İnan Demirel’e ‘Görev süresince Sayın Erdoğan’ın diplomasını çok araştırdığını ve bulamadığını’ açıkladığı yönünde bir takım haber ve açıklamaları mevcuttur.

Kamuoyuna açık medya kaynaklarında yer alan haberlere göre Özcan, ‘YÖK Başkanı olduğumda iki şeyi merak ettim. Birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasıydı. Marmara Üniversitesi’ndeki arkadaşlara sordum. ‘Hocam tek bir tane kayıt yok’ dediler’ demiştir.

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1982 Anayasası ile belirlenen yükseköğretim sisteminin temel esaslarına göre oluşturulan anayasal bir kuruluştur. Bu bağlamda, Türk yurttaşlarının mezun oldukları üniversitelerden kendilerine verilen diplomalar YÖK kayıtlarında bulunmaktadır. Hukukun üstünlüğü ve milli iradenin hukuka uygun bir biçimde sandığa yansıması, her Türk yurttaşını ve bu bağlamda TBMM çatısı altında milletvekili olan şahsımı da son derece yakından ilgilendirmektedir.

Bu bağlamda, yapılacak seçimlere şaibe bulaşmaması, kamu düzeni ve hukuki güvenliğin tesisi açısından ve ayrıca 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu dikkate alınarak, 14.05.2023 tarihinde yapılacak olan 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101’inci maddesinde belirtildiği şekilde yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren bir üniversite diplomasına sahip bulunup bulunmadığı hususunun, varsa diploma örneği de kamuoyuyla paylaşılmak suretiyle aşağıda yer alan iletişim bilgilerim kullanılarak tarafıma bildirilmesini rica ederim.”