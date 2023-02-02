Erdoğan'ın desteklediği aday kazanamadı: AYM Başkanı belli oldu

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na (AYM) Zühtü Arslan, yeniden seçildi.

Erdoğan'ın adayı 5 oyda kaldı

Arslan 8 oyla seçilirken; seçimde, AYM üyesi İrfan Fidan 5, Kadir Özkaya ise 2 oy aldı. Adaylık için üyeleri ziyaret eden Fidan'ın adının doğrudan Erdoğan tarafından işaret edildiği belirtimişti. AYM'nin en kıdemsiz üçüncü üyesi olan Fidan'ın adaylığının Yüksek Mahkeme'de rahatsızlık yarattığı dile getirilmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarın İrfan Fidan'ın başkan olmasını istediği öne sürülüyordu. AKP, AYM Başkanlığı için İrfan Fidan'ın adaylığını destekliyordu. Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütürken Yargıtay Üyesi seçilmiş, hiçbir dosyaya bakmadan, Erdoğan tarafından AYM Üyesi yapılmıştı.

Öte yandan, AYM'yi son yıllarda en çok eleştiren MHP de Zühtü Arslan'a karşı seçim öncesi mesaj yayımlamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Zühtü Arslan'a "artık bırak" diye seslendi.

Daha önce iki kez seçilmişti

Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Yüksek Mahkemenin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı.

Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine 13 Şubat 2019'da başlamıştı.