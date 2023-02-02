AYM'de başkanlık tartışmaları: 'Şentop, Erdoğan'ı 3 kez ziyaret etmiş'

Gazeteci İsmail Saymaz bugünkü yazısında Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) bugün gerçekleşecek olan başkanlık seçimi için ortaya atılan iddiaları ve İrfan Fidan’ın adaylığı nedeniyle yaşanan tartışmaları anlattı. Saymaz Halk TV’de yayınlanan köşesinde “Anayasa Mahkemesi’ne kayyum atanıyor” ifadelerini kullandı.

Saymaz yazısında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın görevine devam etmesi için Erdoğan'ı 3 kez ziyaret ettiğini de öne sürdü. İrfan Fidan'ın Erdoğan'ın “işaret etmesi” nedeniyle aday olduğunu belirten Saymaz, Fidan'ın seçilmesi durumunda AYM'nin “Beştepe Hukuk Bürosu” olacağını ifade etti.

Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“AYM üyeleri yeni başkanlarını seçmek için bugün toplanıyor. AYM’nin en kıdemsiz üçüncü üyesi olan İrfan Fidan, başkanlığa adaylığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğrudan Fidan’ı işaret ediyor.

Esasen Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda gösterdiği performansla Beştepe’ye layık bir hukuk adamı olduğunu kanıtlamıştı.

İddia o ki ‘İstanbul Grubu’ üyesiydi.

AİHM ve AYM’nin mahkumiyet kararı verdiği Osman Kavala, Enis Berberoğlu ve Cumhuriyet davası başta olmak üzere siyasi yargılamaların beyin takımındandı.

Bu hukuk tanımazlıklarının mükafatı olarak 27 Kasım 2020’de Yargıtay üyesi yapıldı.

Daha o gün…

Beştepe’nin aklında Fidan’ı AYM başkanlığına getirmek vardı.

Sırf Fidan aday olabilsin diye Yargıtay’daki AYM üyeliği seçimi 17 Aralık’a ötelendi.

O’nun en çok oy alan ilk üç aday arasına girmesi için üç güçlü muhafazakar aday istifa ettirildi. Yargıtay’da AK Parti sempatizanı ya da tarikat ve cemaat üyesi hakimlere Fidan’a destekle verme talimatı gitti. Yargıtay tarihinde ilk kez dava dosyası kapağı aralamamış bir üye AYM’ye seçildi.

Fidan, 23 Ocak 2021’den beri bu görevde.

AYM’nin 15 üyesi arasında kıdem bakımından 12. sırada yer alması, Fidan’ın Beştepe’nin yargıya atadığı kayyumlar listesinde ilk sırada olduğu gerçeğini etkilemiyor.

Cumhurbaşkanının arzusu!

Sekiz yıldır başkanlık koltuğunda oturan Prof. Zühtü Arslan’ın ikinci dönemi biterken, aday olması beklenmiyordu.

Çünkü iktidar tarafından atanmış olsa da Arslan, bağımsız bir çizgi izledi ve hukuka sadık kaldı. Bu yüzden sık sık Erdoğan’la karşı karşıya geldi.

Arslan’dan sonra ibre, iktidar yanlısı Basri Bağcı veya Rıdvan Güleç’e döndü. Bu iki isim Beştepe’den onay almadı. Ardından Muhterem İnce’nin adı geçti.

Ancak en kıdemsizi İnce’ydi.

Derken…

Fidan’ın, Beştepe’nin işaretiyle üzerine aday olması AYM’deki yargıçları rahatsız etti. Yargı çevrelerinden etkili bir isim şunları söylüyor:

“Fidan’ın seçilmesi tartışma yaratacak. Mahkeme huzursuzluk yaşıyor. Zaten Fidan’ın Yargıtay’dan seçilmesine de tepki vardı. Şimdi ‘Mahkemenin geleneğinin olması lazım, kıdemsizler aday olmamalı diye konuluşuyor. Normalde, üyelerin aralarında istişare yapması, ‘Şu arkadaşta mutabakata vardık’ diyerek, ülkeyi rahatlatmaları gerekirdi. Fakat Cumhurbaşkanı’nın arzusu böyleymiş.”

Neden öyleymiş?

İddia o ki…

AYM’nin HDP Davası’nda Hazine yardımına bloke konmasına yediye karşı sekiz oyla, yani ucu ucuna “Evet” demesi Beştepe’yi telaşlandırdı. Yargı üyesine göre bu, “Mahkemenin gelecekte enteresan kararlar verebileceği endişesini doğurdu.”

Dolayısıyla Beştepe, ‘endişeleneceği’ kararların çıkmasın diye AYM’nin başında bir kayyum görmek istiyor.

Şentop’tan Erdoğan’a üç kez ziyaret

Fidan’ın adaylığı yüksek yargıda taşları yerinden oynattı. İddia o ki Hak-Yol diye de bilinen Nakşibendiliğin İskenderpaşa koluna yakın olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erdoğan’a üç kez çıkarak, Arslan’la devam edilmesini istedi.

Erdoğan, bu teklifi reddetti.

Yüksek yargıda kilit konumdaki Hak-Yol’cuların Fidan’a karşı olduğu belirtiliyor. İktidara yakın çevreler Fidan’ın atanma gerekçesi olarak, Hak-Yol etkinliğini kırmak olarak açıklıyor.

Erdoğan’ın bildik taktiği devreye giriyor.

FETÖ’yü tasfiye etmek için Hak-Yol…

Hak-Yol’u tasfiye için Fidan!

Bir tarikattan diğerine ve bir hukuksuzluktan ötekine savruluş!

Fidan ve Arslan yarışıyor

Bu arada, kenara çekileceği düşünülen Zühtü Arslan, Fidan’ın harekete geçtiğini duyunca adaylığını ilan etti.”