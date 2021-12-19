Erdoğan'ın danışmanı Oğan: Milli iktisat ve siyaset politikasıyla tarih yazıyoruz

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Ayhan Oğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, “Milli iktisat ve siyaset politikasıyla tarih yazdıklarını ve yeni bir dünya kurdukları” iddiasını dillendiren Oğan, “emperyal hedefler ve sömürü paradigması üzerine kurulu, Batıyı merkez, dünyanın geri kalanını öteki kabul eden, genel kabul görmüş iktisat ve siyaset bilimi kurallarını yırtıp attıklarını” öne sürdü.

Oğan şunları kaydetti:

“Genel kabul görmüş iktisat bilimi ve siyaset bilimi kuralları, Batıyı merkez dünyanın geri kalanını öteki kabul eder. Emperyal hedefler ve sömürü paradigması üzerine kuruludur. Yırtıp attık, Milli iktisat ve Milli siyaset politikasıyla tarih yazıyor, yeni bir dünya kuruyoruz”.