Dün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme sonrasında TÜSİAD'dan açıklama geldi.
Açıklamada, 'Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır' ifadesi kullanıldı.
Açıklama şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
TÜSİAD'dan açıklama geldi
TÜSİAD, ekonomide yaşanan son gelişmeler üzerine bir açıklamada bulundu, 'genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır' ifadesini kullandı.
Haber Merkezi
Dün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme sonrasında TÜSİAD'dan açıklama geldi.
Açıklamada, 'Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır' ifadesi kullanıldı.
Açıklama şöyle: