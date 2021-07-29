Erdoğan'ın danışmanı: 'Aç olan ‘açım’ diye bağırmaz…’

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Habertürk’te Afşin Yurdakul'un sunduğu programa konuk oldu.

AKP'nin 2002 yılında iktidara gelmeden önceki dönemle bugünü kıyaslayan Aktay, 2002'den önce vatandaşların tedavi olamadığını ileri sürdü.

'Bu işin sömürüsünü yapan'

“Ben rızka inanırım. Misafir bereketiyle birlikte gelir” diyen Aktay, devamında şöyle konuştu: “Zannetmeyin, bugün böyle açız falan diye insanlar aç değil. Aç olan 'Açım' diye bağırmaz. 'Açım' diyen genellikle bu işin sömürüsünü yapan insanlardır.”

Yasin Aktay ayrıca, Suriyeli mültecilerin Türk vatandaşlardan daha iyi sağlık hizmeti almadığını söylerken, "Allah kimseyi Suriyeli yapmasın bu memlekette" dedi.