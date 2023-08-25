Erdoğan'ın damadı TSK heyeti ile ABD donanmasına ait uçak gemisini ziyaret etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Baykar A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tatbikat nedeniyle Akdeniz'de bulunan ABD donanmasına ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford'a ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Akdeniz'de TCG ANADOLU'yla ortak tatbikat gerçekleştiren USS Gerald R. Ford'a, tatbikatta görev alan Türk komutanlar ve subaylar ile Bayraktar'ı davet etti.

İnceleme gezisine Türk Silahlı Kuvvetleri heyeti, Bayraktar ve Baykar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Güney katıldı. Bayraktar'a gemideki incelemeleri sırasında Tümamiral Erik J. Eslich eşlik etti.

Erdoğan'ın damadı ve sivil bir silah üretim şirketinin yönetim kurulu başkanı olma 'vasıflarına' sahip olan Bayraktar'ın, TSK heyeti ile birlikte başka bir ülkenin ordusuna ait tatbikattaki savaş gemisine ziyaret gerçekleştirmesi dikkat çekti.