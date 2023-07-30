AKP Sözcüsü Çelik 'damadın İHA'larını' savundu: 'Sinsi linç kampanyası'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Baykar AŞ’nin devlete günlüğü 1,2 milyon TL’den 5 adet İHA kiraladığı öğrenilmişti.

Söz konusu durum kamuoyunda tepki ile karşılanırken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, kiralama işine tepki gösterenleri hedef aldı.

Çelik, konuya ilişkin, "Bayraktar TB2 İHA’ların yangınla mücadelede kullanılmasını hedef alan linç kampanyasının halen devam ettiğini görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Sözde gazetecilik ve siyaset kılığına girmiş bu sinsi kampanyalarla mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Çelik, İHA kiralanmasına ilişkin tüm ihale süreçlerinin 'açık ve şeffaf' şekilde yürütüldüğünü iddia etti.

Çelik'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada öne çıkanlar şöyle:

'Siyaset ve gazetecilik kılığında ortaya çıkan linç kampanyası'

"Yangın tehditiyle mücadele ederken, yalan haberin ve yalan siyasetinin sinsi bir tehdit olarak ortaya çıktığını bir kere daha gördük. Her zaman olduğu gibi milli kazanımlara husumetle yaklaşanlar yine ortaya çıktı. Orman Genel Müdürlüğü’nün yangınla mücadelesine gölge düşürmeye ve Milli Teknoloji Hamlemizin öncü sembollerinden Bayraktar TB2 İHA’ların yangınları önlemede kullanılmasını, siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş linç kampanyası ile hedef almaya çalışıyorlar. Seçim öncesi de sözde siyaset ve gazetecilik kılığında ortaya çıkan linç kampanyasına milletimiz gereken cevabı vermişti.

Ortaya koyulan yalan iddialara hem devlet kurumları hem de Baykar net ve açık cevaplar vermiştir. Bununla birlikte hem devlet kurumlarını hem de dünyanın dört bir yanında ülkemizi gururlandıran Bayraktar TB2 İHA’ların yangınla mücadelede kullanılmasını hedef alan linç kampanyasının halen devam ettiğini görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Sözde gazetecilik ve siyaset kılığına girmiş bu sinsi kampanyalarla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Malum çevreler, Türkiye’nin milli servet ve kazanımlarına düşmanlık ediyorlar ve aynı zamanda Türkiye’nin afetle mücadelesini de hedef alıyorlar. Oysa ki devlet kurumlarımız, yangınla mücadele alanında gelişen İHA teknolojilerden yararlanarak dünyada referans ülke haline gelmiş, bu alanda diğer devletlere örnek olmuştur.

'Tüm ihale süreçleri açık ve şeffaf şekilde yürütülmüştür'

Bu teknolojilerin kullanılmasına dair tüm ihale süreçleri açık ve şeffaf şekilde yürütülmüştür. Bu teknoloji sayesinde Orman Genel Müdürlüğü yetkililerimiz 2020 yılından bu yana 3055 yangını erkenden tespit etmiştir. Yine bu sayede ilgili birimlerimizin söz konusu yangınlara ilk müdahale süresi 40-45 dakikadan 10 dakikaya kadar düşmüştür.

Doğaya ve çevreye sahip çıkmamıza stratejik katkı sunan teknolojilerimizi hedef alan çevreler ise tüm bu gerçekleri göz ardı ederek sadece yalan haber ve yalan siyaseti üretmeyi tercih etmekteler. Malum çevreler ilgili kurumlarımızın şeffaf bir şekilde yürüttüğü ihale süreçlerine dair herhangi bir objektif kritere dayanmaksızın çirkin bir şekilde dil uzatıyorlar.

Siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş sinsi linç kampanyalarını yürütenler, belgeler ve rakamlar karşısında bir kere daha yalancı durumuna düşmüşlerdir. Bu çevreler özellikle OGM ve Baykar işbirliğini hedef alarak sinsi niyetlerini ortaya koymaktadır. Yapılan Bayraktar TB2 kiralaması dünyadaki benzer uçuş/saat maliyetli kiralamalardan en az 6 kat daha ucuzdur. Ayrıca 4 Bayraktar İHA da Baykar tarafından ücretsiz olarak OGM'nin kullanıma sunulmuştur. Operasyona dair bakım, onarım, yakıt, personel, altyapı vb. tüm masrafları da Baykar tarafından üstlenilmektedir."