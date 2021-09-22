Erdoğan'ın dağıttığı ödüllere ilişkin itiraf gibi açıklama: Emeğe göre değil, dünya görüşümüze göre

Anadolu Yayıncılar Derneği’nin, “6. Anadolu Medya Ödülleri” töreni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenmiş, ödüller Erdoğan tarafından verilmişti.

Ödülleri dağıtan derneğin Başkanı Sinan Burhan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'den Meclis Üyesi olduğu ortaya çıkarken, Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'e konuşan Burhan itiraf gibi açıklamalar yaptı.

Burhan, “Ödülleri belirlerken kendi dünya görüşümüz ve medeniyet anlayışımızı dikkate aldık" derken, "Emek kadar bu konular da önemli. Biz ezan, bayrak, cumhuriyet diyen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Tarafsızlık iddiamız yok. Gazeteciler Cemiyeti ya da Basın Konseyi ödüllendirme yaparken başörtülüye ödül verdi mi?” ifadesini kullandı.

Burhan, töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ABD'ye gitmişti.



