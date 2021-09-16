Erdoğan'ın yandaşlara verdiği ödüllerde ilginç detay: Bu iki ödülün sahibi açıklanamadı...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda "6. Anadolu Medya Ödülleri" adı altında yandaş gazetecilere ödüller dağıttı.

Ancak Erdoğan'ın törende iki ödülü sahiplerine vermediği ortaya çıktı.

Bu isimlerden biri, ödülleri veren kurum tarafından adı ilk sırada açıklanan Veyis Ateş oldu.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından Ateş'e yılın "haber spikeri" ödülü verilirken, ödül verilip açıklanmayan bir de "internet sitesi" dikkat çekti.

Yılın medya internet sitesi ödülü Gazeteciler.com'a verilirken, söz konusu sitenin sahibi Hadi Özışık.

Hem Özışık hem de Ateş, ülkücü mafya Sedat Peker'in yayınladığı videolar sonrası ortadan kaybolurken, ödül töreninde yer almamaları da dikkat çekti.