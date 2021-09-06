Erdoğan'ın çocuğun kafasına vurmasından sonra A Haber'den 'Tayyip dede' haberi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Rize'de katıldığı açılış töreninde, kurdeleyi kendinden önce kesen bir çocuğun kafasına vurmuştu. Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

A Haber tepki çeken görüntülerin ardından bir "Analiz Haber" hazırladı. "Çocukların Tayyip Dedesi" başlıklı haberinde Erdoğan'ın daha önce katıldığı etkinliklerdeki çocuklarla diyaloglarına yer verildi.

Haberde Erdoğan için "Çocukların hayallerini gerçekleştiren lider" denildi.

Erdoğan Rize'deki açılış töreninde saç tıraşı nedeniyle bir çocuğu da "Ulan oğlum bu ne hal? Geç şuraya, geç şuraya" diyerek uzaklaştırmıştı.