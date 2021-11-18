Erdoğan'ın 'Camide içki içildi' iddiasına ortak olmayan müezzin organ nakli bekliyor

Gezi Direnişi sırasında “Camide içki içildiğini görmedim” diyerek dönemin başbakanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İçki içildi” iddiasına ortak olmayan ve bu nedenle sürülen müezzin Fuat Yıldırım organ nakli bekliyor.

Erdoğan son olarak “Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması” programında aynı iddiasını yineledi ve "Bunlar değil miydi Bezmialem Camii’nin içine bira kutularıyla giren” dedi. Erdoğan’ın sözlerinin ardından müezzin Fuat Yıldırım tekrar merak konusu oldu.

Odatv’nin haberine göre, Fuat Yıldırım sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Yıldırım, kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın üç günü diyaliz tedavisi görüyor. Sağlığına kavuşması için organ nakli bekliyor.

Fuat Yıldırım’ın hayatı, 2013’teki Gezi Direnişi’nden sonra değişti. O dönem Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi’nin müezzini olan Fuat Yıldırım, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” diyerek dönemin başbakanı Erdoğan’ın “İçki içildi” iddiasına ortak olmamıştı.

Yıldırım bu nedenle sürülerek, kendini Başakşehir’e bağlı Kayabaşı köyünde bulmuştu. Yıldırım'ın başka bir camiye atanması kararının iptali için açtığı dava da reddedilmişti.