Erdoğan'ın bugünkü programları iptal edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü programlarını iptal ettiğini duyurdu. Erdoğan, "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim" dedi. Erdoğan, bugünkü programlarına ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılacağını belirtti.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.

Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

Erdoğan dün katıldığı TV programında rahatsızlanmış, canlı yayına 20 dakika ara verilmişti. Aranın ardından yeniden başlayan yayında konuşan Erdoğan, “Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim” demişti.