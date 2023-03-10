Erdoğan'ın bugün seçim kararını alması bekleniyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihinde seçimlerin yapılması için kararı bugün alması bekleniyor. Karar yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Dün Meclis Genel Kurulu'nda AKP Grubu adına söz alan Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, seçim takviminin yaklaştığını belirterek, "Süreç daraldı, Cumhurbaşkanımız yarın, 10 Mart tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanı kararı alarak seçimleri yenileme kararı alacak. Seçimlerin yenilenmesi kararının şimdiden vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. 11'inde Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra da top YSK'nın elinde olacak; YSK'nın sürecine, gündemine göre de hareket edeceğiz. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, listelerin kesin olarak verilmesine kadar az bir zamanımız var, bu zaman zarfında da rasyonel bir şekilde TBMM'yi çalıştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan bu hafta başında toplanan "Kabine" sonrası yaptığı açıklamada da "Gündem sapmasına yol açacak sürecin geride kalması ve seçim tartışmalarından çıkılması şarttır. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması bize bu imkanı verecektir. Seçim sürecindeki gündemimizde deprem olacak. 10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" demişti.