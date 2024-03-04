Erdoğan'ın 'birlik' talimatı verdiği iddia edilmişti: Soylu, Kurum için sahaya çıktı

Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar kampanyalarına hız verdi. Anketlerin İstanbul'da başa baş gösterdiği AKP ve CHP arasındaki rekabet kızıştı.

Son günlerde gaflarıyla gündeme gelen AKP'nin adayı Murat Kurum'a parti içerisindeki tüm grupların desteğini sunmadığı belirtiliyordu. Kulis bilgilerine göre İstanbul yarışını "çantada keklik" görmeyen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski ve yeni tüm AKP’lilere “Murat Kurum’a destek için çalışın” talimatı verdi.

Bu iddianın ardından AKP cephesinden yapılan iki çıkış dikkat çekti. Önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kurum'un kampanyasına destek verdi. Seçim çalışmaları kapsamında yapılan bir toplantıda söz alarak Kurum'un İstanbul'daki en önemli sorunları çözeceğini söyledi. Ayrıca Kurum'un kentsel dönüşüm projeleri için gerekli ekonomik iyileşmenin gerçekleşeceği vaadinde bulundu.

Kurum için propaganda videosu hazırlattı

Kurum'a bir destek de daha önce aynı kabinede görev yaptığı eski İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, İstanbul'da katıldığı programlarda Murat Kurum'a desteğini açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı propaganda videosunda Murat Kurum'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Her biri yetkililerin ihmalleriyle hatırlanan son dönemde yaşanmış birçok afet ve faciayı sıralayan Soylu, "Ben Murat Kurum'u makamında tanımadım. İnsan yolda ve yolculukta tanınır" dedi.