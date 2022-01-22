Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan Sedef Kabaş açıklaması: 'Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar...'

Gazeteci Sedef Kabaş'ın bir atasözü nedeniyle Erdoğan'a hakaretten tutuklanma haberini takiben AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'ysa sosyal medyadan "Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde ele geçer. Atasözü" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

"Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan gazeteci Sedef Kabaş, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan ve tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kabaş, tutuklandı.

Kabaş, TELE1'de katıldığı programda, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.