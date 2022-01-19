Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan 'Kazakistan' çarkı: Yanlış anlaşıldım

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Aleksey Yerhov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İhsan Şener’i ziyaret etti.

Sputnik'in haberine göre, söz konusu görüşmede İhsan Şener, ‘15 Temmuz’u Unutmadık, Unutturmayacağız’ Konferansı esnasında Kazakistan ile ilgili sarf edilen bir cümlenin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Şener, söz konusu konferansta Kazakistan'daki eylemlerle ilgili Rusya'yı hedef almış, "Gaz parasıdır, pazar ücretlerinin artırılması bahane edilerek bugün Kazakistan işgal ediliyor. 30 yıllık Sovyet boyunduruğundan kurtulmuş, kendi zenginliğine, kültürüne, değerlerine yönelmiş devleti yeniden o sığ, anlamsız cendereye almak istiyorlar. Hayat pahalılığı, petrol pahalılığı işin kılıfıdır. Türk Devletleri Topluluğu kurulduktan sonra buna karşı bir takım menfi süreçler yaşandı" demişti.