Erdoğan seçim öncesi Adnan Tanrıverdi'yi ziyaret etmiş

Gazeteci-Yazar Caner Taşpınar ve gazeteci Ersin Eroğlu, AKP’ye yakınlığıyla bilinen askeri danışmanlık merkezi SADAT ‘ın faaliyetlerini ele aldıkları “Gölge Ordu” isimli kitabı TELE 1 ekranlarında yayınlanan Tuba Emlek’in sunduğu “Mercek” programında değerlendirdi.

Taşpınar, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SADAT ile olan ilişkisine değindi. Kitabın yazılma sürecine ilişkin bilgi veren Taşpınar, “SADAT üyeleri irtica nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş kişiler. Tanrıverdi’nin TSK’daki dönemini incelememiz gerekiyordu. Komutanlarla görüşmeler yaptık.” dedi.

TSK’da görev yapmış birçok komutanla iletişime geçtiklerini söyleyen Taşpınar, “Hepsinin Tanrıverdi’ye karşı ortak tek bir fikri var. Bunu şöyle söylüyorlar: ‘Adnan Tanrıverdi’nin Kartal 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda göreve başladığı 1992-1995 yılları arasında biz bu kişinin böyle birisi olduğunu bilmiyorduk’ dediler” ifadelerini kullandı.

Taşpınar, AKP ve SADAT ilişkilerine dair önemli bir detayı da anlattı.

Tanrıverdi’nin Kartal 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görev yaparken Erdoğan tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Taşpınar şöyle konuştu:

“Tayyip Erdoğan İstanbul belediye başkanlığı adaylığı döneminde bizzat kendisi Kartal 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na giderek görüşme gerçekleştiriyor. Bir seçim atmosferi varken Erdoğan’ın alanda olması gerekirdi. Erdoğan o sıcak dönemde bu görüşmeyi gerçekleştiriyor. Tanrıverdi’yi tercih ediyor aslında. Biz de kitaba bu görüşmeyle başladık. Komutanlıkta Tanrıverdi’nin neler yaptığını inceledik. Enteresan noktalardan bir tanesi kurban kesme sahnesine ait bir fotoğraf. TSK’da bazı önemli görevlerde kurban kesilmesi olabiliyor ama buradaki kurban kesimine cübbeli bir imamın getirilmesi ve bu imamın bir subay olması. Tugay komutanlığına cami yaptırıyor. Bu faaliyetleri sonrası kızak göreve çekilerek emekli ediliyor.”