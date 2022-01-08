Erdoğan'ın Başdanışmanı: Gaz parası bahane edilerek Kazakistan işgal ediliyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, hayat ve petrol pahalılığı gibi nedenlerin "bahane edilerek" Kazakistan’ın işgal edildiğini söyledi.

'Hayat pahalılığı, petrol pahalılığı işin kılıfıdır'

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener’in konuşmacı olarak katıldığı “15 Temmuz’u Unutturmayacağız” konulu konferans düzenlendi. 100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa Vali Fuat Gürel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Kaymakam Adayı Özlem Doğan, Kurum Müdürleri, okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek konferansına başlayan Şener, Kazakistan'daki eylemleri değerlendirdi.

Kazakistan'daki eylemlerle ilgili konuşan Şener, “Türk devletleri birliklerini yeni oluşturdu. Bu birlik oluştuktan sonra bunların patronajı olarak görülen devletleri Türkiye ve Kazakistan’dır. Gaz parasıdır, pazar ücretlerinin artırılması bahane edilerek bugün Kazakistan işgal ediliyor. 30 yıllık Sovyet boyunduruğundan kurtulmuş, kendi zenginliğine, kültürüne, değerlerine yönelmiş devleti yeniden o sığ, anlamsız cendereye almak istiyorlar. Hayat pahalılığı, petrol pahalılığı işin kılıfıdır. Türk Devletleri Topluluğu kurulduktan sonra buna karşı bir takım menfi süreçler yaşandı. Bunların bir kısmı uluslararası sistemin öngördüğü nezaket kuralları içerisinde oldu ama bir kısmı bugün şahit olduğumuz gibi kaba kuvvetin müdahale ettiği alalar haline geldi. Buradan da bu millet alnının akıyla çıkacaktır” diye konuştu.