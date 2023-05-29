Erdoğan'ın balkon konuşmasına İngilizce ayarı: 'Selo ve Kılıçdaroğlu' bölümü servis edilmedi

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre kazanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kısıklı'nın ardından Saray'da da seçmenine seslendi. Erdoğan burada, adaylık yarışındaki rakibi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde Erdoğan’ın konuşmasına dair yayımlanan İngilizce çeviride, balkon konuşması "birleştirici" ifadeler üzerinden servis edildi.

Montaj videoya yaptığı atfa yer verilmedi

İngilizce tercümede, Erdoğan’ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı “Şimdi burada ben hesap uzmanı değilim ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var” ve “Şimdi, Kandil’dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle haydi diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor ve yutmadı. 17 vekil düşmüş durumda” ifadelere yer verilmediği ortaya çıktı.

Demirtaş için kullandığı 'terörist' ifadesi çevrilmedi

Selahattin Demirtaş hakkında kullandığı “Ne diyordu? ‘Eğer Selo’yu dışarı çıkarmak istiyorsanız, oyu bana vereceksiniz’ diyordu” sözleri ve “terörist” ifadeleri de İngilizce metne alınmadı.

Erdoğan’ın, “Şimdi Gabar’da petrol çıktı, yatarak değil çalışarak çıktı. Daha önce orada bay bay Kemal’in dirsek temasında olduğu teröristlerin oralarda beton dökmeleri sebebiyle petrol çıkartamıyorduk ama şimdi çıkardık” ifadeleri de İngilizce metinde yer bulmadı.

Times muhabiri paylaştı: İçeriye başka dışarıya başka mesaj

Birgün'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın İngilizce'ye çevrilen açıklamalarına dikkat çeken Times gazetesinin Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith şu paylaşımda bulundu:

“Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sitesinden Erdoğan’ın zafer konuşmasının İngilizce tercümesini okursanız, kullandığı tonun uzlaştırıcı olduğunu düşünebilirsiniz. Muhalefete ve alçak dış güçlere dair iğneleyici sözlerinin önemli bir bölümü dışarıda bırakılmış. Türkçe versiyonuna gidin ve tüm hikayeyi görün. Ülke içinde kendi izleyicilere bir mesaj, her ne söylerse söylesin yanında tutmaya ihtiyaç duyduğu yabancılar için bir başka mesajı”.