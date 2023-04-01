Erdoğan'ın avukatına göre adaylıkta 'süreç tamam': AYM'ye itiraz sonuç vermez

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazları değerlendirdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazları reddetmesini "olumlu" bulan Aydın, "Yasal ve anayasal olarak Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde YSK’nin itiraz üzerinde verdiği kararla birlikte herhangi bir engel kalmamış, süreç tamamlanmıştır" dedi.

İHA'ya konuşan Aydın, Erdoğan’ın adaylığına itirazın Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınma durumuna ilişkin ise “Bu tartışmalar YSK kararıyla birlikte hukuken sona ermiştir. AYM’ye öyle bir başvuruda bulunulursa bundan da hukuki bir netice çıkması mümkün değildir. Çünkü AYM, YSK’nin kararları üzerine bireysel başvuruları kabul etmemektedir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan itiraz edenleri AYM'ye 'uğurlamıştı'

Erdoğan, adaylığına itiraz edenlere “Çıkmışlar, ‘Erdoğan aday olamaz.’ Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, ‘Anayasa Mahkemesi’ne gidiyoruz.’ Yolunuz açık olsun.” ifadeleriyle yanıt vermişti.