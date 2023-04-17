Erdoğan’ın antitezi: ‘Kılıçdaroğlu kendisini Erdoğan’ın zıt kutbu olarak konumlandırıyor’

14 Mayıs seçimleri giderek yaklaşırken The New York Times (NYT) Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu merkeze alan, kendisinin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la karşıtlıklarına odaklanan analiz yayımladı.

Erdoğan’ın yarattığı “mirası” teslim alarak, Kılıçdaroğlu’nun demokrasiyi güçlendirme, hayat pahalılığı krizini çözme ve yolsuzlukla mücadele sözünü verdiği belirtilen makalede, "Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın sert mizacından bıkmış seçmenleri hedeflediği” ifade edildi.

NYT Kılıçdaroğlu’nun “sadece Erdoğan karşıtı olarak değil, Erdoğan’ın zıttı olarak” seçim kampanyasını yürüttüğünü belirterek, Kılıçdaroğlu’nu şöyle tanımladı: “Beş yıllık tek bir dönemin ardından emekli olmayı planladığını ilan eden sakin bir halk adamı”.

Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a nazaran “mütevazi” koşullarda yaşadığını ifade edilen analizde, seçimlerin Türkiye’yi yeniden şekillendirebileceği ve Erdoğan’ın da 20 yıllık iktidarında “en savunmasız” konumda bulunduğu söylendi.

'Kılıçdaroğlu ülkeyi farklı bir şekilde yöneteceğine söz verdi'

Kronikleşmiş enflasyon ve ekonomik krizin, Şubat ayında meydana gelen depremlerin Erdoğan iktidarını yıprattığını belirten NYT, “Erdoğan'ın yönetimde olduğu yıllar onu Türk dış politikasının yüzü haline getirirken, destekçileri Türkiye'nin küresel itibarını artırdığını söylüyor, eleştirenler ise dış ilişkileri aşırı kişiselleştirmekle ve diplomatik kurumları zayıflatmakla suçluyor” yorumunda bulundu.

Erdoğan’ın Rusya’ya yakınlaşma hamlesine ve Batı’nın Türkiye’nin konuma yönelik şüphelerine dikkat çekilen analizde, “Kılıçdaroğlu ülkeyi farklı bir şekilde yöneteceğine söz verdi ve birçok vatandaşın değişime hazır olduğunu düşünüyor” denildi.

'Erdoğan'ın antitezi'

Brookings Enstitüsü'nden Aslı Aydıntaşbaş, NYT’ye verdiği demeçte, “Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın antitezi. Erdoğan'ın siyasi olarak sert saldırganlığına karşın Kılıçdaroğlu yumuşak dilli bir beyefendi. Platformu açısından sadece demokrat değil, aynı zamanda birleştirici olmayı vaat ediyor” ifadesini kullandı.

Kamuoyu yoklamaların az farkla da olsa Kılıçdaroğlu’nu önde gösterdiğini hatırlatan NYT, Muharrem İnce’nin adaylığının Kılıçdaroğlu açısından oy kaybına neden olabileceğini ve bu yüzden de seçimlerin ikinci tura kalabileceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu dokuz seçim kaybetti

Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılından beri CHP’nin genel başkanı. NYT, Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmadan önce 2009’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını kaybettiğini de hatırlatıp, “2010 yılından bu yana, Erdoğan ve iktidardaki AKP tarafından sandıkta düzenli olarak yenilgiye uğratılan en büyük muhalefet partisi olan CHP'nin liderliğini yürütüyor” diyerek şunları kaydetti:

“CHP 2011'den bu yana yapılan dört seçimde meclisteki sandalye sayısını önemli ölçüde artıramadı ve Erdoğan'ın yetkilerini genişleten referandumları iki kez engelleyemedi. Erdoğan, 2019'da ülke çapında yapılacak yerel seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu'nun sicilini hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'na hitaben 'Sen bir koyunu bile güdemezsin. Dokuz seçim kaybettiniz. Şimdi onuncuyu da kaybedeceksin' ifadelerini kullandı.”

'2019'da Erdoğan'ın adayları mağlup edildi'

Öte yandan 2019 seçimleri açısından, muhalefetin belediye seçimlerini zafer olarak gördüğünü belirten NYT, “Erdoğan'ın adaylarının mağlup edildiğini” ifade etti.

“Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının sadık adamlarını harekete geçirmemek için Erdoğan'a nadiren ismen saldırıyor” yorumunda bulunulan analizde şu ifadeleri kullanıldı:

“Hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu, ilki İstanbul'un yoksul bir mahallesinde, ikincisi ise Türkiye'nin orta kesimlerindeki izole bir köyde, yoksul bir şekilde büyüdü. Kılıçdaroğlu, çocukken yıllarca aynı çift ayakkabıyı giydiğini söyledi. Ankara'da üniversitede ekonomi okurken, ulaşımdan tasarruf etmek için her yere yürüyerek gitmiş. Konuşmalarını genellikle kullanılmış kağıtların arkasına yazıyor. Üniversiteden sonra yaklaşık 30 yıl devlet memuru olarak çalıştı ve Türkiye'nin sosyal güvenlik idaresini yönetti.”

'Cehennemin kapılarını kapatma seçimi'

Kılıçdaroğlu’nun “yolsuzluk iddiaları bulunan yönetici ve yetkililerle canlı yayında yüzleşerek” dikkat çektiği siyasi kariyerinde CHP Genel Başkanı koltuğuna “2010 yılında, bir seks kaseti skandalının Deniz Baykal’ı istifaya zorlamasının ardından” geçtiğini belirten NYT, Kılıçdaroğlu’nun 2017’de adalet yürüyüşü ile kendisinden söz ettirdiğini ancak aynı yıl düzenlenen referandumda şaibe olduğu sırada sessiz kaldığını belirtti.

“Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan'a karşı bir değişim isteyen Türklerin tek umudu” olduğunu ifade eden NYT, görüş aldığı Kadir Has Üniversitesi'nden Soli Özel’in “Bu seçim cennetin kapılarını açma seçimi değil. Bu seçim cehennemin kapılarını kapatma seçimi” sözlerini aktardı.