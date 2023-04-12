Bloomberg'ten AKP analizi: Erdoğan'ın ekonomi manifestosu seçim sonrasına ilişkin fikir vermiyor

AKP'nin seçim beyannamesini değerlendiren Bloomberg, hali hazırda önceki yıllarda taahhüt edilmiş ekonomik vaatlerin büyük ölçüde tekrarlandığı, belirtilen planın da gelecek ayki seçimden sonra AKP'nin kazanması halinde Türkiye'nin nasıl şekilleneceği konusunda netlik sağlamadığını belirtti.

AKP'nin seçim beyannamesi Bloomberg'e göre "iddialı planlar" ortaya koyuyor, ayrıca 14 Mayıs seçimlerinden sonra “güçlü bir ekonomi ekibi” kurma taahhüdünü de içeriyor. AKP ayrıca enflasyonu resmi verilere göre mevcut yüzde 50,5 seviyesinden tek hanelere indirmeyi ve işsizliği yüzde 7'ye düşürmeyi da içeren hedefleri taahhüt etti.

Bloomberg, "Vizyon, politika ayrıntıları konusunda yetersiz ve 900 milyar dolarlık ekonomi Erdoğan'ın yirmi yıllık iktidarının en zorlu yıllarından birine doğru ilerlerken piyasanın sinirlerini yatıştırması pek olası değil. Yıkıcı depremden iki ay sonra Türkiye, Türk lirası üzerindeki baskı yoğunlaşırken bütçe ve cari işlemler hesabında rekor açıklarla bir enflasyon krizinden çıkıyor" değerlendirmesini paylaştı.

Erdoğan'ın 2021'de ana akım ekonomi politikasını terk ederek "Yeni Ekonomi Modeli" adı verilen muallak bir programa sarıldığını ifade eden Bloomberg, AKP'nin seçimin ardından politika değişikliği sinyalleri verdiğini belirtti. Erdoğan, geçtiğimiz hafta seçimin ardından ekonomi politikasını eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başında olduğu bir gruba devretmeyi planladıklarını açıklamıştı.

AKP'nin seçim beyannamesinin ekonomik karar alma mekanizmaları ve Merkez Bankası üzerinde büyük bir etkiye sahip olan Erdoğan'ın düşüncelerine ilişkin çok az fikir verdiğini söylenen analizde, seçimlerin "Asya dışında dünyanın en büyük beşinci gelişmekte olan ekonomisine gözlerini diken yatırımcılar için bir dönüm noktası olabileceği" yorumu yapıldı.

Bloomberg, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili bazı sorunları kabul ediyormuş gibi göründüğünü söyledi.