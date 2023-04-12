'AKP'nin kalesi'nde yurttaş Erdoğan'dan bıktı: 'Ekonomiyi batırdılar, değişim gerekiyor'

Financial Times'ın (FT) Türkiye muhabiri Adam Samson, "AKP'nin kalesi" olarak adlandırılan Konya'daki seçmenle görüştü. Haberde, Konya'da Erdoğan'a desteğin görülür düzeyde azaldığını ve yurttaşların "Erdoğan'ın ekonomiyi batırdığını" düşündüğünü belirtilirken, lakin bu durumun muhalefete desteğin arttığı anlamına gelmediği değerlendirmesi paylaşıldı.

FT'nin görüştüğü yurttaşlardan birisi, bölgede giderek artan sayıda yurttaşın "Değişim istiyoruz" diye fısıldadığını aktararak, halkın yaşam maliyetlerini ağır şekilde etkileyen yüksek enflasyon ve Türk Lirası'nın değer kaybı hakkında "Ekonomiyi alt üst ettiler" görüşünü paylaştığını söyledi. FT'ye konuşan yurttaş, mevcut duruma rağmen seçimlerde Millet İttifakı'na oy vermek için daha az neden bulduğunu ifade ederek, "Onlara inancım yok" dedi.

'Gücün tek elde toplandığı sistem Erdoğan'ı Erdoğan'dan uzaklaştırdı'

FT haberinde konuya ilişkin, "Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin erozyona uğraması ile gücün cumhurbaşkanının elinde toplandığı bir yönetim sistemi Erdoğan'ı Erdoğan'dan uzaklaştırdı" değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, kamuoyu yoklamalarında Erdoğan ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başa baş olduğu hatırlatılırken, Erdoğan'ı eleştirenlerin Kılıçdaroğlu'na destek vermemesi hakkında "Türkiye'de birçok kişinin Erdoğan'ın gözetiminde enflasyon krizi karşısında hayal kırıklığına uğraması ve hükümetin Şubat ayındaki yıkıcı depreme beceriksizce tepki vermesine duyduğu öfkeye rağmen, seçimin neden dengede kaldığını gösteriyor" yorumu yapıldı.

'Muhalefet çekici ve inandırıcı bir alternatif yaratamadı'

FT'ye konuşan Sabancı Üniversitesi'nden akademisyen Berk Esen, Erdoğan'ın kalesi olarak görünen Anadolu yerleşimlerde Erdoğan'a desteğin düşmesini, Türkiye'deki ekonomik krizin "AKP'nin tabanının küçülmesine yol açan" koşulları beslemiş olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Esen'e göre Kılıçdaroğlu'nun seçmenleri kalıcı değişimi sağlayacak kişinin kendisi olduğuna ikna edememesi sebebiyle, muhalefetin oyları yükselmiyor. Berk Esen, "Konya gibi çok muhafazakar dindar bir seçmen bloğunun olduğu yerlerde, AKP seçmeninin çoğu gemiyi terk etmeme kararı aldı. Bunun nedeni kısmen muhalefetin çekici ve inandırıcı bir alternatif yaratamamış olması" dedi.

'Ne Erdoğan, ne Kılıçdaroğlu, hiçbiri'

Financial Times'a konuşan ve Erdoğan'a destek vermediği söyleyen Konya'daki pek çok kişinin, hükümetin misillemede bulunma ihtimalinden çekindikleri için ismini vermek istemediği belirtildi.

İsmini vermek istemeyen eczası bir yurttaş, "Ekonomi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Değişime ihtiyaç var" derken, Türk Lirası'nın dolara karşı değer kaybı sebebiyle ilaç bulunamadığını da sözlerine ekledi. Erdoğan'a desteği kesmesine rağmen Kılıçdaroğlu'nu da desteklemeyen yurttaş, "Ne Erdoğan, ne Kılıçdaroğlu, hiçbiri" diyerek, yeni bir hükümetin fark yaratacağına dair umudu olmadığını söyledi.

AKP'li başkan 'seçmenin zorlandığını' kabul etti

FT'ye konuşan AKP'li Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çok sayıda seçmenin zorlandığını kabul ederek, ancak kızdıkları odağın "sadece AKP olmadığını" ileri sürerek "Zorluklar yakında sona erecek, refah yakında geri gelecek" dedi.

Demeç veren yurttaşlardan birisi, dinin ekonomiye ve hükümete daha derinden sızmasından endişe duyduğunu belirterek, "Laiklik çok önemli. 15 yıldır aralıksız kötüleşen şekilde, aynı zamanda basın ve medya da özgür değil" görüşünü dile getirdi.