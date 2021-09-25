Erdoğan’ın alışveriş sepeti ne kadar zamlandı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlerdeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin tek suçu yıllardır destek verdiği market zincirlerine atarken, bu konuda bir adım atılmayacağı henüz bilinmiyor.
Market fiyatlarına ilişkin tartışmalar sürerken, Sözcü'den İsmail Şahin, Erdoğan’ın iki yıl önceki bir market alışverişinden yansıyan görüntüleri inceledi, satın aldığı veya yanından geçtiği ürünlerdeki fiyat değişimini listeledi.
O listeden bir bölüm şöyle:
- 5 litrelik Naturel Sızma Zeytinyağı’nın fiyatı o tarihte yani 2019 yılında 99 liraydı. Bugünkü fiyatı ise 182 lira.
- Erdoğan’ın markete girişte önünden geçtiği 500 gram Tarım Kredi Butka Çay Filizi 2019 yılında 12.90 kuruştu, bugün ise 29.90’dan alıcı bekliyor.
- Torku’nun ürettiği NoBir adlı gofretten tanesi 1 lira 17 tane alan Erdoğan bugün tanesine 1 lira 66 kuruş ödeyecek.
- 75 gramlık Torku Çikolata Fındıklı Kare 2019 yılında 3 lira 25 kuruşa satılıyordu. Aynı ürün şu anda 65 gram olarak 4.75 liradan satılıyor.
- Erdoğan ayrıca yine bir Torku ürünü olan 1Daha adlı gofretten tanesi 1.5 liradan 18 adet satın aldı. Söz konusu ürünün bedeli bugün 2.10 kuruş.
- Alışverişte Torku Tam Ruşeymli Bisküvi 3x80gr adlı bisküviden de tanesi 3 lira 25 kuruştan 3 paket satın aldı. Aynı ürünün fiyatı bugün 4 lira 90 kuruş.