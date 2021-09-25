Erdoğan’ın alışveriş sepeti ne kadar zamlandı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlerdeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin tek suçu yıllardır destek verdiği market zincirlerine atarken, bu konuda bir adım atılmayacağı henüz bilinmiyor.

Market fiyatlarına ilişkin tartışmalar sürerken, Sözcü'den İsmail Şahin, Erdoğan’ın iki yıl önceki bir market alışverişinden yansıyan görüntüleri inceledi, satın aldığı veya yanından geçtiği ürünlerdeki fiyat değişimini listeledi.

O listeden bir bölüm şöyle: