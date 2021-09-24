Erdoğan'ın ABD'ye götürdüğü Destici: Fevkalade olmuştur

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye götürdüğü BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ziyareti değerlendirdi.

Destici "ABD ziyareti çok başarılı geçmiştir, fevkalade olmuştur. Biden ile görüştürülememesi gibi bir algı oluşturuluyor, Biden zaten BM Genel Kurulu'na geldi, hiçbir devlet başkanı ile özel görüşme gerçekleştirmedi. Sanki bütün devlet başkanları ile görüşmüş de sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı ile görüşmedi gibi bir durum oluşturuluyor" dedi.

DHA'nın haberine göre erken seçim sorusuna da yanıt veren Destici "Destici, "Seçimler zamanında yapılmalı, yönetimde istikrar çok önemli. Sistem bunun için değişti. Sistem bunun için değişmişken, böyle bir erken seçim ihtiyacı yok" yorumunu yaptı.