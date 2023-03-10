Erdoğan'ın '3 sandık' hesabı takvime sığmadı

TBMM'de AKP, MHP ve BBP milletvekillerinin ortak imzasını taşıyan “türban serbestisi” ve “ailenin korunmasına yönelik” düzenlemeler içeren anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edilmiş ancak genel kurula gelmemişti.

6 Şubat’taki depremin ardından Meclis çalışmalarına 3 hafta ara verdi. Çalışmalarına 28 Şubat’ta yeniden başlayan genel kurulda öncelikli yasal düzenlemelerin görüşmeleri öne alınınca takvim sıkıştı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde seçmenin önüne "türban referandumu" ile birlikte 3 sandık kurulabilmesi için anayasa değişikliği teklifinin genel kurul gündemine 13 Mart’ta alınması gerekiyor. Meclis takvimine göre ise 13 Mart’ta teklifin gündeme alınması mümkün görünmüyor. Anayasa değişikliğinin referandumsuz kabul edilmesi için 400'den fazla milletvekilinin oyu gerekiyor. Bu nedenle teklifin AKP’nin yeniden iktidar olması durumunda “gelecek döneme kalacağı” belirtiliyor.