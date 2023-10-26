Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarının koordinasyonu ve yürütülmesi görevi 24 Ekim 2020 tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelgeyle Fahrettin Altun yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na verilmişti. Başkanlığın açıkladığı yüzüncü yıla ilişkin 22 bin 554 proje bulunmasına rağmen sözkonusu “projelerin" bir kısmının Cumhuriyet’le ne ilgisi olduğu ise pek anlaşılmamıştı.

İktidarın Cumhuriyet değerlerine saldırı niteliğindeki etkinlik programları arasında; Recep Tayyip Erdoğan özel sergisi, dron ve havai fişek gösterileri, su şovları, yüzlerce dua ve hatim programı dışında boru alım işi gibi kalemler de bulunuyor.

Erdoğan'ın programı belli oldu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programını açıkladı. Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek özel programlara katılacak.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 29 Ekim'de devlet erkanıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Dev Eser" Yağlı Boya Resim Sergisi'ne katılacak Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek.

TBMM'de "100. Yıl Resmi Geçit Töreni"ne iştirak edecek Erdoğan, Donanma ve Türk Hava Kuvvetlerinin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izleyecek.

Erdoğan, "100. Yıl Hitabı" ile vatandaşlara seslenecek.