Erdoğan'ı işaret etmişti: 'Oğlu seçimden önce Meclis'te Özel Kalem Müdürlüğü'ne atandı'

Eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, aday gösterilmediği ve milletvekili unvanını kaybettiği 14 Mayıs seçimlerinin ardından dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu elde ettiği ilk tur seçimlerden sonra Şener, “Cumhurbaşkanı bir partide, Meclis çoğunluğu bir partide olursa bu sefer ortaya ne çıkıyor? Denge denetim mekanizması kurulmuş oluyor. Fakat bu sefer de yönetimde ve ülkede istikrar kalmıyor. Dolayısıyla Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez” ifadelerini kullandı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Şener'in oğlu Bedirhan Şener, 14 Mayıs seçimlerinden dört gün önce AKP’li Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak atandı. Açıktan yapılan atama ile Bedirhan Şener'e devlet memuru olma yolu da açıldı.