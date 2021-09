Erdoğan'ı eleştiren kişi saldırıya uğradı

Rize’de bir sokak röportajında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ekonomiyi eleştirdiği için haziran ayında gözaltına alınan Mehmet Ali Sancaktutan, dün AKP’li olduğu belirtilen kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlere maruz bırakıldoğını söyleyen Sancaktutan, hastaneden darp raporu alarak, saldırganlardan şikâyetçi oldu.

Suç duyurusunda bulundu

Sancaktutan’ın avukatı Remzi Kazmaz, tehditler için Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından sosyal medyada Sancaktutan’a hakaret eden 3 kişi hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Soruşturma ise devam ediyor.

Mehmet Ali Sancaktutan, uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından dün önceden tanıdığı Rahmi Sancaktutan ve Mecit Sancaktutan’ın saldırısına uğradı. Sancaktutan, Rize Devlet Hastanesi’nden darp raporu alırken Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla şikâyetçi oldu.

Uzaklaştırma kararı bitti, saldırdılar

Emniyet’te ifade veren Sancaktutan, “Rahmi Sancaktutan ile aynı köydeyiz, kendisi ile akrabalığım, samimiyetim veya konuşmuşluğum yoktur. Yaklaşık 3 ay önce Rize il meydanında tanımadığım birisi gelerek benimle röportaj yaptı. Rahmi Sancaktutan isimli şahıs bu videoya hakaret içerikli yorumlar yaptı. Bundan dolayı kendisinden şikâyetçi oldum ve uzaklaştırma kararı aldırdım ancak kararın süresi bitti. Tophane Mahallesi Şoförler Cemiyeti’nin önünden geçerken Rahmi Sancaktutan isimli şahsa ‘Sen benim hakkımda niye böyle küfürler ediyorsun’ diye sorduğumda, beni eliyle itekledi. Bunun üzerine orada bulunan köyden komşum Mecit Sancaktutan isimli şahıs ve Rahmi Sancaktutan beni darbetti'' dedi.

Saldırganlar AKP'li

Sancaktutan, eskiden AKP’li olduğunu ancak iktidarın yanlış yönetimini beğenmediği için gözaltına alındığını söyledi. Hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Sancaktutan, “Bana saldıranlar AKP’li ve benim köylülerim sürekli tehdit alıyordum. En son beni gizlice takip ederek saldırdılar. Baskı ile korku ile bu memleketi yönetemezsiniz. Bu yapılanların kanun önünde hesabını vereceksiniz. Ayrıca AKP de sandıkta milletten gereken cevabı alacaktır” ifadelerini kullandı.

Sancaktutan’ın avukatı Remzi Kazmaz ise, şunları dile getirdi:

“Müvekkilim AKP’yi bir sokak röportajında eleştirmişti. Anayasal hakkı olan söz söyleme özgürlüğü gereği her vatandaş gibi konuşmasına rağmen gözaltına alınarak ifadesi alındı, soruşturma devam etmektedir. Müvekkilim bu konuşması nedeniyle her gün tehdit ve hakaretlere maruz kalıyordu. Biz de müvekkilimizin can güvenliği bulunmadığı bahisle Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduk, bununla ilgili soruşturma devam etmektedir. Birkaç kişi tarafından saldırıya uğrayan müvekkilim saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduk, yasal takibimiz devam edecektir. AKP, Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de kan kaybediyor. Bu nedenle daha da saldırganlaşıyor.”