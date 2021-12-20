Erdoğan'dan 'yeni tedbirler' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarıyla toplantı sonrası ekonomiye ilişkin açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Afrika ile ticaretimizi 5,4 milyar dolardan bu senenin ilk 11 ayında 30 milyar dolara çıkardık. Şimdi hedefimiz; ticaretimizi önce 50 milyar dolara ardından da 75 milyar dolara taşımaktır.

Bütçe maratonu oldukça uzun, zorlu ve yüksek tansiyonlu bir süreçtir. Bu yılki görüşmeler 380 saati aşkın sürede gerçekleşti. Bu bütçe Türkiye'yi büyütme hedefimize katkı sağlayacaktır. 2022 bütçemiz geçen yıla göre yüzde 30 arttı. Buna göre, faiz dışı açık 38 milyar lira olarak hesap edilmektedir.

Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attık. 2020 yılında herkes küçülürken biz yüzde 1,8 büyüdük. İnşallah 2021'i de çift haneli rakamlara dayanan büyümeyle kapatacağız. Milletimizin iş ve aş sahibi olmasını sağladık.

Ekonominin rasyonel işleyişi ile alakası olmayan sıkıntılar hepimizin canını yakıyor. İnancı ve vatanı için hayatını ortaya koyan bir millet olarak bu konjonktürel sıkıntıları aşacak güce sahibiz. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz.

'Hiçbir vatandaşımızın Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak'

Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihratcatçı firmamıza ödenecek.

Kâr payı üzerinden yapılan vergilendirme caydırıcı hale gelmişti. Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemesi üzerindeki stopajı yüzde 10’a indiriyoruz.

Yatırım fon ve ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna olmasına karşılık, diğer fon ve ortaklıklardan elde edilen kar paylarının iştirak kazançları istisna kapsamı dışındaydı. Bu farklılığı da ortadan kaldırıyoruz.

KGF desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir.

Proje bankacılığı konusunda, atılan adımlar hızlandırılacaktır.

Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.

KİT'lerden bütçeye aktarılan gelir payları endeksli kamu borç senetleri çıkarılarak yatırımcıların TL bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir.

'Enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız'

Kambiyo rejimi türü tartışmalar açarak ülkesini ve milletini sırtından hançerlemeye çalışanların hangi sinsilikler peşinde koştuklarının farkındayız.

SWAP anlaşmalarının önceden belirlenmiş kur düzeyinden yapıldığı dedikodularını ortaya yayanların hangi alçak hesaplara hizmet ettiğini biliyoruz. Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız.

Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır. Biz bu oyunu kendi kurallarımızla hedefe ulaşacağız. Bunca zamandır faizlerin yükseltilmesinden başka tek çözüm sunamayanların Türkiye'yi de dünyayı da okuyamadıkları ortadır. ABD başta olmak üzere 0 faiz - faizler var."

'Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz'

TUSCON, TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım. Üretimimizin bir kısmı ithalata bağlı olduğu için, sanayi ve tarımımızın henüz arzu ettiğimiz esnekliğe ulaşamadığımızı biliyorum. Bunun da üstesinden geleceğiz. Kamu bankasından krediyi alıp bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanmaya çalışanların alnını karışlarız. Antalya Havalimanı işletmesi 8 milyar 555 milyon avro ile en yüksek teklifi veren girişim grubu kazanmıştır.

Türkiye çökmedi ya! (TÜSİAD'a) Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz.

Ülkemizde bir kesimin hala döviz kurundan kazanç elde etme peşinde koştuğunu üzüntüyle takip ediyoruz. Onun içinde başta tabi hazine maliye bakanımız buraları gayet iyi takip ederek geç saatlere kadar yaptık burdan taviz vermeyeceğiz yeterki yatırımcı karşımıza bu tur spekülatif adımlar atmak için gelmesin samimi olarak projesiyle gelsin ve biz bu proje bazlı adımlara destek vermekte her an hazırız inş bu kötü alışkanlıkların sonunuda getireceğiz.



Körfez sermayesi başta olmak üzere çeşitli kaynaklarla çok ciddi kaynaklarda yatırım ve finans işbirliği yapıyoruz. Son dönemde sadece 2 ülkeyle yaptığımız yatırım anlaşmaları 30 milyar dolarlık bir hacme sahiptir. Yerli ve uluslararası yatırımcılar, milyar dolarlarla ifade edilen projeleri hayata geçiriyor.

Biz bu ülkeyi böyle yönettik. PPP... Bay Kemal diyorki bu nedir? Bize bunu neden açıklamıyorlar. Bu PPP ne bu yap işlet devret ne hani ekonomistlerin vardı öğren onlardan. Biz bu ülkeyi böyle bugünlere getirdik. Bugün havalimanlarımızdan tutunuzu otoyollarımıza kadar tutunuz bunları bu sistemle yaptık.

Aslında ülkemizde döviz kıtlığı değil döviz bolluğu var. Döviz taleplerinin dönemsel yükselişidir. Döviz alımına yönelik psikolojik eğilim ortadan kalktığında hep birlikte bu bolluğun nimetlerini görmeye başlayacağız.

'Üniversite harçlarını biz kaldırdık'

(KYK bursları) Bu yıl ilk defa 180 bin öğrencimiz burstan yararlanacak. Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı? Biz kaldırdık. 45 liracık burs veriyorlardı. Kredi alan tüm öğrencilerimizin geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl ertelenebiliyor. Geçen sene lisans öğrencilerine 650 lira burs veya kredi verdik.

Burs ücretlerini bu yıl lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora öğrencilerine 2500 liraya çıkarıyoruz."

Memur maaşları açıklaması

Erdoğan açıklamasında, ''Bir müjde de memurlarımıza vermek istiyorum. Bilindiği gibi asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olması uygulamasını tüm çalışanlarımızı da kapsayacak şekilde genişletmiştir. Böylece aldığı ücret ne olursa olsun tüm çalışanların asgari ücret miktarı kadar ki kazancının gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olmasını temin etmiştik. Memurlarımızın da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz. Bu kararın memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"' dedi.