Erdoğan'dan yeni atamalar: Laikliği ve LGBT'leri hedef alan Diyanet'e, imam hatipliler MEB'e

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla önceki gün Diyanet’in dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu'na (DİYK) iki üye atandı. Verdiği fetvalarla tartışılan, İsmailağa Cemaatinin yapılandığı yönündeki eleştirilerin odağında olan kurulun yeni iki üyesi Halit Çalış ile Nurettin Muhtar Acar oldu.

LGBT'leri hedef aldı, istismarcıları ziyaret etti

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Acar 2008-2015 arasında İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi müdürlüğü yaptı. Halihazırda müdürlüğünü İsmailağa’nın lideri Hasan Kılıç’ın oğlu Muhammet Emin Kılıç’ın yaptığı merkezin, Diyanet’in üst kademesinde etkili olduğu biliniyor.

Çalış’ın, “LGBT propaganda ve dayatması, insanlık suçudur” ve “LGBT, küresel sermaye-siyaset-medya desteğine sahip lobilerin, fıtrat değerlerine başkaldırısıdır, nesli ifsat akımıdır, ideolojik bir dayatmadır” paylaşımları ile LGBT bireyleri “fıtrata karşı girişilmiş insanlık tarihinin en büyük fesat akımı” olarak nitelendirdiği paylaşımları bulunuyor.

Çalış, Karaman’daki çocuklara cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’nın Konya şubesinin düzenlediği eğitim programında da konuşmacı olarak yer alırken, cihat paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Filistin-İsrail savaşının ardından “Cihatsız hayat esarettir” paylaşımı yapan Çalış’ın, Hayrettin Karaman’ın “İslam, laik düzenle bağdaşmaz” sözünü paylaşması da dikkat çekti.

İmam hatipli sayısı artıyor

Erdoğan’ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilimsel danışma ve inceleme organı olan ve öğretim programlarını, ders kitaplarını belirleyen Talim ve Terbiye Kurulu’na (TTK) ise Mustafa Muharrem Tüfekci getirildi.

Son olarak Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Tüfekci, imam hatip mezunu. TKK yönetiminde halihazırda 10 üye ve bir başkan görev yapıyor. Özgeçmişinde ortaokul ve liseye ilişkin bilgi bulunmayan üyeler hesaba katılmadığında, Tüfekci’yle imam hatipli sayısı üçe yükseldi. Özgeçmişinde ilköğretim ve ortaöğretim bilgisi yer almayan kurulun başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli’nin ise bir dönem iktidara yakınlığıyla bilinen Önder İmam Hatipliler Derneği’nin (Önder) Yönetimi Kurulu üyeliği yaptığı biliniyor.