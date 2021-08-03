Erdoğan'dan Türkiye'ye yardım eden ülkelere teşekkür

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, orman yangınında Türkiye'ye yardım eden ülkelere teşekkür etti.
Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.
Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 3, 2021
İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. 🇹🇷 pic.twitter.com/gMd14v8Ryr