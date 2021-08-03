Erdoğan'dan Türkiye'ye yardım eden ülkelere teşekkür

Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum.



İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. 🇹🇷 pic.twitter.com/gMd14v8Ryr