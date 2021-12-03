Erdoğan'dan tekerleme gibi kararname...

3 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" yayımlandı.
Kararnamenin ismi sosyal medyada gündem oldu.
Söz konusu kararnemde "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin" 320. maddesinin 1. fıkrasının (ç) ve (d) bendinde yer alan "bakanlık maarif müffetişleri" ibaresinin "müfettişler" olarak değiştirildiği belirtildi.
Buna ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı "Bakanlık Maarif Müfettişi" personeline ilişkin maddeler yer aldı.